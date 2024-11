Ilnapolista.it - Abodi: «Mi piacerebbe che Sinner pagasse le tasse in Italia. Da capire se può pagare qui quello che paga lì»

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, su Radio 1, ha parlato delleta daa Montecarlo, città di residenza del tennistano numero uno al mondo.«Se sono contento chepaghi lea Montecarlo? Miche lequi in. Ma c’è un tema che va affrontato senza ipocrisia, lui sta facendo una cosa perfettamente legale, perché è consentito a chi vive almeno dieci mesi l’anno in giro per il mondo dilenel paese dove risiede maggiormente».Leggi anche: Secan“non mi avrete mai come volete voi”«Il punto poi èse noi, sempre con una norma, creeremo le condizioni per prevedere che paghi quichelì», ha aggiunto.: «Sarebbe un modo per far tornare ini talenti come»Alla domanda sul perchédovrebbe allorameno rispetto agli altrini, il ministro replica:«Semplicemente perché comunque vive all’estero dieci mesi all’anno, il merito sportivo non c’entrerebbe nulla, sarebbe un modo per far tornare i talenti».