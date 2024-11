Zola | L’Inter avrà vita dura l’Atalanta può battere anche il Real e City

Leggi su Ilnerazzurro.it

Gianfrancoha rilasciato alcune riflessioni sulla lotta per lo scudetto in un’intervista al Corriere dello Sport. Partendo dal Napoli, attualmente in testa alla classifica,ha commentato la scelta di Antonio Conte come allenatore, definendola “assolutamente la scelta migliore dopo quello che è successo un anno fa“.: “Campionato avvincente, Conte una certezza”Quando gli è stato chiesto un parere sul campionato,ha risposto con entusiasmo: “Molto bello, pieno di competizione e senza un padrone”. Ha sottolineato che squadre comee la Juventus stanno crescendo, ma haindicato che il Napoli, grazie alla solidità del suo gruppo, “manterrà questo livello fino alla fine”. In merito alha dichiarato che “quando è in giornata, puòile il“.