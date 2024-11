Venezia barista sventa uno scippo ai danni di un turista | aggredito dai borseggiatori – Il video

Leggi su Open.online

un furto aidi un ignaroe viene riempito di botte dai. È accaduto ieri, mercoledì 20 novembre, nei pressi di piazza San Marco, in pieno centro storico a. La vittima del pestaggio, come riportano i quotidiani locali, è undi 28 anni: Saddik Simometti che in quel momento, poco prima dell’ora di pranzo di ieri, si stava recando sul posto di lavoro. «Non sto bene – dice al Corriere – Hoto un furto e mi hanno. Ho parlato con i carabinieri, aspetto il referto del Pronto soccorso per fare la denuncia. Speriamo bene».L’aggressioneI, probabilmente infastiditi per l’intervento del ragazzo, lo hanno prima inseguito, poi gli hanno spruzzato contro lo spray al peperoncino e infine l’hanno colpito al volto con violenza, all’altezza dell’occhio, prima di darsela a gambe.