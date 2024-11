Anticipazionitv.it - Uomini e Donne over: Pamela Barretta riflette sul ritorno

, nota per la sua partecipazione al tronodi, ha recentemente interagito con i suoi follower su Instagram, rispondendo a domande riguardanti un suo eventualenel programma. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato una crescita personale e una nuova capacità di discernimento nelle relazioni.La risposta diai fanDurante una sessione di domande su Instagram, un fan ha chiesto a: “Ti prego torna a UeD abbiamo bisogno di te.” La sua risposta è stata: “Vedreste una persona un po’ cambiata. Sicuramente non uscirei più con un caso umano. lo psicologo insegna. Ora però li sgamo in un nano secondo! Più di prima insomma! Grazie.” Queste parole suggeriscono una maggiore maturità e consapevolezza nelle sue scelte sentimentali. L’ex dama del tronoha sottolineato come il supporto psicologico l’abbia aiutata a riconoscere e evitare relazioni tossiche.