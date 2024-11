Gaeta.it - Università di Padova: otto ricercatori riconosciuti tra i più citati nel mondo nel 2024

L'dicontinua a distinguersi nel panorama scientifico mondiale con la presenza didei suoinella prestigiosa classifica dei "Highly Cited Researchers", elaborata da Clarivate Analytics. Questa speciale selezione identifica gli scienziati che, per le loro pubblicazioni, hanno ottenuto il maggior numero di citazioni a livello globale. Il riconoscimento testimonia l'importanza della ricerca condotta dall'ateneo e il contributo significativo dei suoi studiosi in vari ambiti scientifici.La classifica "Highly Cited Researchers"La classifica dei "Highly Cited Researchers" è una valutazione annuale che raccoglie e analizza i dati bibliometrici provenienti dal Web of Science, gestito dall'Institute for Scientific Information .