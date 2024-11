Ilgiorno.it - Tommaso ha scoperto a 13 anni un tesoro rupestre di 3.200 anni fa: “Solo fortuna, ma sognavo di fare l’archeologo”

COMO – Proprio come Newton, che scoprì la gravità quando una mela gli cadde sulla testa,Malinverno ha individuato un’incisione paleontologica risalente a oltre 3.200fa grazie a un pomodorino caduto dal panino, mentre pranzava in un sosta lungo il sentiero che si inerpica verso la Capanna Bernasconi. Un incidente di percorso che si è trasformato in una delle più straordinarie scoperte archeologiche degli ultimi decenni: un gruppo di petroglifi datati tra i 3.600 e i 3.200fa, ovvero nella Media Età del Bronzo, ai piedi del ghiacciaio del pizzo Tresero, in Valfurva nel parco nazionale dello Stelvio. Scoperte in Valtellina le incisioni rupestri più alte d’Europa: hanno almeno 3.200Un ritrovamento destinato a far riscrivere, almeno in parte, la storia della colonizzazione delle nostre Alpi e interrogarci sugli effetti del cambiamento climatico che hanno riportato alla luce un mistero rimasto custodito per millenni dal ghiacciaio.