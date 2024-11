Lanazione.it - Sottopasso allagato, chiusa la statale “Prato-Pistoia”. Traffico in tilt

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 – Le forti piogge cadute nel pomeriggio hanno creato diversi disagi tra le province di. E’ statatemporaneamente alla strada719 "" in direzione della città laniera per l'allagamento di un, al km 5,6, a causa delle forti piogge. Sul posto è presente il personale Anas per le attività di ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Ilè deviato sulla viabilità alternativa.