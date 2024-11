Inter-news.it - Sabatini: «Sommer? Su Inzaghi devo esprimere questa critica!»

ha risposto alla domanda di un ascoltatore, tifoso dell'Inter, sulle prestazioni di Yann.DARE UNA CHANCE – Intervenuto su Radio Sportiva, Sandroha detto la sua su Yann, chiamando in causa anche Josep Martinez. Le sue parole: «Nelle prime partite è vero, nelle ultime gare invece l'ho visto meglio. Mi sembra che si stia riprendendo, ma credo che l'Inter non abbia ancora mostrato Josep Martinez, che secondo me in prospettiva è candidato ad essere il titolare dopo. Seunaa Simone, io almeno in un paio di partite avrei provato Martinez. L'Inter ha veramente comprato un buon portiere».