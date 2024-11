Oasport.it - Ruggero Tita timoniere di Red Bull Italy nel SailGP: svelato tutto l’equipaggio di Spithill

Leggi su Oasport.it

sarà ildi Red, la squadra italiana che parteciperà al, la competizione velica che scatterà nel weekend del 22-23 novembre a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il due volte Campione Olimpico di Nacra 17 avrà il compito di guidaretricolore, sponsorizzato dalla nota azienda austriaca, in questa manifestazione che si protrarrà peril 2025. Il fuoriclasse trentino, che fa parte del team di Luna Rossa, sarà il faro della formazione guidata a terra da James, il quale è statodi Team Prada Pirelli in America’s Cup.ha espresso tutta la propria soddisfazione: “In quanto italiano è per me un estremo onore essere ildella prima squadra italiana di questa competizione mondiale. Siamo un gruppo pieno di talenti, tutti incredibilmente entusiasti di affrontare questa sfida e pronti a debuttare questo weekend a Dubai per dare il via alla stagione.