Gaeta.it - Riflessioni sulle operazioni dell’aeronautica militare: eventi significativi e capacità logistiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama dellemilitari italiane è stato al centro di un recente convegno a Milano, in cui sono state messe in evidenza le importanti attività. L’evento, intitolato “Proiettare lo strumento aerospaziale ovunque“, ha riunito esperti e leader del settore per discutere le strategie di proiezione e la logistica necessaria a garantire l’efficacia delleaerospaziali. Il convegno è stato organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali dell’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con l’Aeronautica, ponendo l’accento sull’importanza del suo ruolo nelle dinamiche di difesa nazionale.Ledi proiezioneIl generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore, ha offerto un’analisi approfondita su come la forza aerea italiana sia in grado di operare in scenari complessi e variabili, sostenendo la sua proiezione in tutto il mondo.