Quotidiano.net - Raccolse fondi per il Covid, bufera sugli eredi: si sono arricchiti sfruttando il suo nome

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 21 novembre 2024 – Come dimenticare il veterano britannico Thomas ‘Tom’ Moore, che alla veneranda età di 100 anni ha deciso di raccogliereper aiutare il servizio sanitario del suo Paese a contrastare la pandemia di19? E non si tratta nemmeno di spiccioli: l’anziano era riuscito a donare ben 38,9 milioni di sterline (quasi 46 milioni di euro), attirando l’attenzione degli internauti e potenziali donatori camminando avanti e indietro sulla via di casa, nonostante le difficoltà deambulatorie. Moore è morto, beffa del destino, proprio dil’anno successivo, non prima di essere premiato dalla regina Elisabetta II per il suo contributo. Ma ora la sua memoria potrebbe subire un contraccolpo, e non per colpa sua. Bbc News racconta che sua figlia, Hannah Ingram-Moore, avrebbe ‘sfruttato’ l’immagine di suo padre pubblicando libri sulla sua vita, ma senza seguirne l’esempio ‘altruistico’, incassando 1,4 milioni di sterline (circa 1,5 milioni di euro) senza donare nemmeno un penny in beneficenza.