Quando Roma diventò moderna | Galli della Loggia racconta la capitale dell’architettura fascista

i bersaglieri italiani, il 20 settembre 1870, varcano la breccia di Porta Pia,ha circa 220mila abitanti. In quell’anno Parigi ne conta oltre 1 milione e 800mila, Vienna 850mila, Londra lambiva i 5 milioni, Napoli quasi 500mila, Torino e Firenze 200mila. I numeri non fanno la storia, ma la storia fa le capitali. Per questo, il 3 febbraio 1871 è proclamatadel Regno d’Italia, restando tuttavia, per almeno quattro decenni, “unain un certo senso improvvisata, anche se essa era fatalmente destinata da sempre a un simile ruolo”, come ricorda Ernestonel suo saggio fresco di stampa Unaper l’Italia. Per un racconto(il Mulino). E spiega: “infatti è la città depositaria di una storia straordinaria, assolutamente ed esclusivamente sua e insieme universale”.