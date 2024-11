Lanotiziagiornale.it - Putin è furioso per l’ok di Biden a Zelensky per usare le armi americane in Russia e, in risposta, lancia un missile intercontinentale per avvertire l’occidente

Dopo il via libera all’Ucraina di Joeall’uso di missili a lungo raggio sul suolo russo e anche all’utilizzo delle micidiali mine anti uomo, Vladimirnon ha tardato a dare una durando, secondo fonti ucraine, unbalisticodalla regione meridionale di Astrakhan contro un’infrastrutture critica nella città centro-orientale di Dnipro.“Unbalisticoè statoto dalla regione di Astrakhan, nella Federazione russa”, ha affermato l’aeronautica di Volodymyr, senza precisare se l’attacco ha causato danni, aggiungendo che tali missili “hanno una gittata di migliaia di chilometri e possono essere utilizzati anche perre testate nucleari”.Indiscrezioni e accuse che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto commentare suggerendo che a parlare di questi argomenti è “il Ministero della Difesa” russo, il quale, tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioniL'articoloperdiperleine, inunperLA NOTIZIA.