Romadailynews.it - Oroscopo di Venerdì 22 novembre 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Amore, lavoro e benessere: ecco cosa prevedono le stelle per ciascun segno.L’per22offredettagliate per ogni segno zodiacale, fornendo indicazioni su amore, lavoro e salute. Ecco cosa dicono le stelle:Ariete (21 marzo – 19 aprile)Giornata intensa ma gratificante. Sul lavoro, potresti ricevere un riconoscimento tanto atteso. In amore, evita i conflitti: il dialogo è la chiave per superare le incomprensioni. Fisicamente, hai energia da vendere, ma non trascurare il riposo.Toro (20 aprile – 20 maggio)Oggi la parola d’ordine è pazienza. Le tensioni sul lavoro potrebbero innervosirti, ma presto si risolveranno. In amore, qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto romantico. Salute in miglioramento, ideale per attività rilassanti.Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Le stelle favoriscono il dialogo e la creatività.