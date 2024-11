Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma, l’ottimismo di Fedele. Che su Conte…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Verso: il dirigente sportivo Enricoha parlato a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La squadra partenopea vincerà domenica: non c’è partita con laattuale. Ranieri è un ottimo allenatore ma non può fare miracoli. Se gli azzurri non sbagliano in modo clamoroso vinceranno. Laè una squadra costruita male, perché la società ha speso soldi in ruoli in cui aveva già dei calciatori. Sarà una partita più importante per loro o per i partenopei? Laavrà qualche stimolo in più, i giocatori vorranno dimostrare che la posizione attuale non è colpa loro. Tuttavia, ripeto, sulla carta non c’è partita”. Secondo, questo.“Con l’attualesiamo tornati al calcio di Trapattoni, per non citare Allegri, quello tanto vituperato.