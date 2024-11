Spazionapoli.it - Napoli, arriva il maglione per Natale: costo e dove acquistarlo

Ilpresenta ilnatalizio 2024: un regalo perfetto per vivere le feste con l’inconfondibile stile azzurroIlè ormai alle porte e con essouna delle tradizioni più attese dai tifosi della SSC: il lancio delnatalizio. Anche per il 2024, il club azzurro non delude le aspettative, proponendo un capo che unisce stile, passione sportiva e il calore delle festività. Sui canali social della società, ilè stato presentato con lo slogan: “Riscaldate le vostre vacanze! Scopri il nostro Christmas Jumper”.Il“SSC2024” si distingue per il suo stile unico, che mescola elementi classici natalizi con dettagli calcistici. La tonalità di azzurro è arricchita da un elaborato motivo jacquard. Fiocchi di neve bianchi, piccoli palloni da calcio e alberi disi alternano in un pattern che cattura immediatamente l’attenzione.