Ilnapolista.it - Musetti stecca ancora in Coppa Davis, l’Italia va sotto 1-0 con l’Argentina

inva1-0 conLanon fa per. Almeno questo dicono le cronache fino a oggi. Lo scorso anno Lorenzo perse il primo singolare contro il serbo Kecmanovic. Oggi è stato preso a pallate dall’argentino Cerundolo (6-4 6-1, col secondo set senza storia). E si mette male per gli azzurri che ora devono vincere sia il secondo singolare (con Sinner ok) sia il doppio (non sappiamo quale coppia giocherà, c’è tempo per decidere). Non è finita, ovviamente, ma adessonon può più sbagliare. Come lo scorso anno, Volandri ha sbagliato la scelta del singolarista, lo ha preferito a Berrettini. Speriamo che, come lo scorso anno, la forza debordante delcompensi le scelte poco felici del capitano caro alla federazione.