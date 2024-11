Gaeta.it - Monica Ferri in scena al Teatro San Giustino: “Dannazione Donna” il 30 novembre e 1 dicembre

Un evento teatrale imperdibile si svolgerà alSan, doveporterà in", un'opera scritta e diretta da Marco. Le rappresentazioni sono programmate per sabato 30alle 21 e domenica 1alle 18. Questa pièce affronta le tematiche legate alla vita lavorativa delle donne in un contesto aziendale complesso, evidenziando difficoltà, contraddizioni e resistenza.Tematiche centrali nel dramma professionaleLa trama di "" si sviluppa attorno alla vita di unaintrappolata in un ambiente lavorativo dominato da dinamiche di potere difficili. Il palcoscenico si fa quindidi battaglie in cui si scontrano le ambizioni personali e il carico delle umiliazioni quotidiane. Otto personaggi si muovono sul palcoscenico, tutti interpretati dall'unica, creando così un'esperienza intensa e polivalente per il pubblico.