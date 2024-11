Gaeta.it - L’inchiesta su Serena Mollicone torna in prima serata con Le Iene presentano Inside

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il programma “Le”, spin-off di “Le”, ricon una nuova puntata che promette di fare luce su uno dei casi di omicidio irrisolti più controversi d’Italia: quello di. In onda giovedì 21 novembre 2024,si concentra su dettagli inediti e testimonianze mai ascoltate. Le aspettative sono alte per un approfondimento che non solo ripercorre la tragica storia, ma aggiunge nuovi elementi al dibattito pubblico che continua a circondare questa vicenda.Il caso die gli sviluppi giudiziariLa puntata di stasera si intitola “: non è ancora finita” e segna un’importante occasione per rivedere un caso che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica., giovane di Arce, in provincia di Frosinone, fu assassinata il 1º giugno 2001, ma a distanza di oltre vent’anni il suo caso resta senza un colpevole ufficiale.