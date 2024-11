Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 21 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024. Ariete Sole in Sagittario: una nuova avventura di vita. Allargate il più possibile i vostri orizzonti con lo studio, nuove esperienze, viaggi e con la conoscenza di nuove persone. Clima astrale molto positivo per le attività professionali e commerciali, movimenti finanziari anche all'estero, favoriti i viaggi da un cosmopolita Mercurio. Apritevi all'avventura, intesa come ricerca di nuovi spazi e nuovi modi, anche in amore, che trova oggi Luna congiunta a Marte nel campo della passione. Toro Qualcosa di nuovo sotto il cielo di fine. Sole in Sagittario avrà il grande merito di fornirvi il coraggio che mancava ultimamente, nelle decisioni o nelle proteste.