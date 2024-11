Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 novembre: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

Guerra in Ucraina e nomine Ue sono i tempi principali che occupano le aperture dei giornali in edicola. Sale la tensione tra Usa e Russia dopo l'ok di Biden all'invio di mine antiuomo a Kiev. A Bruxelles si chiude, invece, dopo una lunga mediazione, la partita per le vicepresidenze. Spazio anche alla riforma del Codice della strada e all'ennesima impresa del tennis azzurro, con le ragazze italiane che superano la Slovacchia e portano a casa la Billie Jean King Cup