Thesocialpost.it - Lavena Ponte Tresa, abbandono di rifiuti: colpiti i pendolari ticinesi della “spazzatura”

Leggi su Thesocialpost.it

La Polizia Locale diha intensificato i controlli per combattere il fenomeno dell’dei, problema in aumento negli ultimi anni, anche a causa dei cosiddetti “”. Si tratta di persone che, spesso provenienti dalla vicina Svizzera, scaricano illegalmente i proprioltreconfine, sfruttando zone meno sorvegliate e le ore notturne.Leggi anche: Addio a Giuseppina Molinari: a 103 anni fu fermata al volante senza patentePer contrastare questa pratica, la Polizia Locale ha avviato una campagna di monitoraggio potenziata, impiegando tecnologie avanzate come la videosorveglianza, le videotrappole e organizzando appostamenti mirati sul territorio comunale.I risultati non si sono fatti attendere: in poco più di dieci giorni, sono state emesse oltre 20 sanzioni amministrative, con multe comprese tra 200 e 1000 euro.