Thesocialpost.it - Larimar, 15enne trovata impiccata a Enna: la madre accusa la scuola e parla di minacce

Il caso diAnnaloro, lamorta a Piazza Armerina, scuote ancora l’opinione pubblica. Ladella ragazza, intervenuta a Mattino 4, ha lanciato accuse pesanti e fornito nuovi dettagli sulla vicenda.Leggi anche:Annaloro, lasuicida a: “Circolavano foto e video intimi, l’avevano umiliata”“Quel giorno mia figlia era stata minacciata di morte a”, ha detto la donna, convinta che qualcuno abbia approfittato dell’assenza dei genitori per entrare in casa. “Mia figlia conosceva chi è stato perché ha aperto la porta. Ci sono buchi nella recinzione, chiunque può saltare e accedere al giardino”.Dettagli inquietantino di assassinioLaha descritto la stanza della ragazza come completamente sottosopra. “Abbiamo trovato tutto l’intimo a terra”, ha raccontato.