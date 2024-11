Gaeta.it - La storia di una madre e di una figlia: il film ‘Per il mio bene’ svela drammi e scoperte

Facebook WhatsAppTwitter Il cinema italiano torna a raccontare storie di forte impatto emotivo attraverso ilil mio, diretto da Mimmo Verdesca. Con un cast di attrici straordinarie, tra cui Barbora Bobulova e Stefania Sandrelli, ilaffronta tematiche universali come la maternità, la ricerca delle origini e la resilienza femminile. In sala a partire dal 5 dicembre con 01 Distribution, la pellicola immerge gli spettatori in una narrazione avvincente, che esplora i legami familiari e il coraggio di affrontare le avversità.Il cast e le protagoniste femminiliil miosi distingue per un cast interamente al femminile, in cui ogni interprete offre una performance intensa e autentica. Barbora Bobulova veste i panni di Giovanna, una donna forte e determinata alla guida di un’importante attività di lavorazione dei marmi nel Nord Italia.