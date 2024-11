Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e il doppio, le indiscrezioni che lasciano l'Italia senza parole

2024 ultimo atto, almeno nel tennis: la Coppa Davis, conquistata un anno fa, va difesa e ancora Malaga sarà lo scenario della disfida contro l'Argentina di Baez, Cerundolo, Etcheverry. Campioni sì, ma nessuno del calibro diche, del resto, guarda tutti dalla cima del suo posto numero 1 del ranking mondiale., dopo aver trionfato alle ATP Finals di Torino, si è concesso due giorni (due di numero esatto) di relax a Montecarlo, ma è ripartito subito per la Spagna martedì e, poco dopo il suo arrivo, era già in campo per allenarsi con la maglia azzurra, indossata l'ultima volta proprio un anno fa. Se lui sarà in forma, per l'sarà più facile ambire al passaggio del turno. Insieme a lui, come singolarista, ci sarà il bronzo olimpico Lorenzo Musetti, attualmente n.17 del ranking, fermo da Parigi-Bercy come Berrettini, protagonista a Bologna nel girone di qualificazione e possibile partner nelcon, qualora dovessimo arrivare in parità al match decisivo.