Inter-news.it - Inter, anche Meret nel mirino di Inzaghi. La situazione – KKN

Simonee la suahanno messo nel, secondo Radio Kiss Kiss,Alex. Il portiere del Napoli, in scadenza a giugno, potrebbe presto finire in un vortice di mercato. LAVORO – Con il mercato che non dorme mai, in casasi lavoraal mercato per la prossima stagione. Un occhio di riguardo però, se si pensa al modus operandi di Beppe Marotta, sarà dato ai giocatori in scadenza nel giugno del 2025. Proprio per questo, con la partenza di Sommer a partire dal prossimo anno e l’arrivo del giovane Josep Martinez, l’potrebbe puntarea un eventuale nuovo innesto in porta.Addio Sommer, non solo Martinez. L’pensa aATTENZIONE – Come svelato da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del pomeriggio, l’di Simoneha messo nelAlex, giocatore che andrà a parametro zero.