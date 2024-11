Ilfattoquotidiano.it - “I miei ingaggi non coincidono con l’inizio della relazione con Paolo Petrecca. Perché strumentalizzare una storia d’amore? Non cerco celebrità a tutti i costi”: la versione di Alma Manera dopo il comunicato Usigrai

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se proprio c’è una cuisente di dover dire grazie è Limiti, che la scelse oltre vent’anni fa per il programma “Ci vediamo in tv” dando il via al suo percorso in Rai. Ai microfoni di FQMagazine la cantante e conduttrice radiofonica risponde così alle illazioni e al polverone sollevatosila nota diche chiedeva conto del raddoppio degli impegni radiofonici di, compagna del direttore di RaiNews24in quota Fratelli d’Italia, su Radio 1. Una “promozione” che, secondo l’organizzazione sindacale rivolta ai giornalisti Rai, sarebbe andata a discapito di due podcast cancellati dal palinsesto in un momento in cui “nella redazione del Giornale Radio si riducono le trasferte per la copertura delle notizie. Ancora una volta – prosegue– risorse pubbliche trasferite su contratti esterni mentre ai dipendenti vengono tagliati spazi di informazione e di prodotto”.