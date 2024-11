Ilfattoquotidiano.it - “Ho la fibrillazione atriale, mi hanno ricoverato 2 volte nella stessa notte per un problema cardiaco”: ecco come sta Sean Hayes di “Will&Grace”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ore di paura per. L’attore, noto per il suo ruolocelebre serie Will & Grace, è statoduea causa di una(AFib), ovvero un battitoirregolare che può portare a sintomi quali un respiro affannato, vertigini o complicazioni più gravi (e meno comuni)ictus o insufficienza cardiaca.Lo riporta il podcast SmartLess, condotto dallo stessoinsieme a Will Arnett, durante la qualeha confessato di essersi svegliato nel cuore dellaaccusando un malore. Così ha deciso di recarsi da solo al Cedars-Sinai Medical Centers di Los Angeles: “Non ha nemmeno svegliato suo marito”, ha aggiunto Arnett. Grazie all’uso di un defibrillatore, i medici sarebbero riusciti a portare il cuore diad un ritmo normale, così da poterlo rimandare a casa.