361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo bacchettato dagli autori: “Cosa mi hanno detto in confessionale”

ha ricevuto una nuova ramanzinain, dopo quella di Alfonso Signorini avvenuta martedì sera durante la puntataL’atteggiamento diSpolverato è stato ripreso martedì sera da Alfonso Signorini durante la diretta. Il conduttore del reality lo ha avvisato, in particolare, che se non avesse modificato i suoi atteggiamenti, ci sarebbero stati dei provvedimenti da parte del programma. A fine puntata peròhaun’altra cattiveria nei confronti di Helena, affermando che la ragazza “è da manicomio”.Oggi pomeriggio il gieffino è stato ripresoin, come si è appreso da una chiacchierata tra lui e Amanda Lecciso. “Mi è statodi abbassare i toni, c’è stato il richiamo. Ma guardate che a me sono stati fatti dei confessionali tosti, purtroppo voi tutti non potete vederli e non si può parlare.