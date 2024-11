Ilfoglio.it - Gioventù nazionale: "Nuove intimidazioni verso di noi alla Sapienza"

“Il clima di intimidazione e di violenza politica e democratica sta continuando. I nostri militanti impegnati nella campagna elettorale per il rinnovo del Senato accademico stati accerchiati mentre facevano attività elettorale e costretti a interrompere la campagna. Attivisti di estrema sinistra con i mano i caschi stanno rendendo impraticabile l’Università lacon la compiacenza e la tolleranza di troppi che preferiscono il silenzio". Lo ha detto Francesco Todde, presidente diRoma, che già ieri aveva denunciatonei confronti dell'organizzazione Azione Universitaria all'Università La. "Ringraziamo il presidente della Federazione romana Perissa, il coordinatore regionale del Lazio Trancassini e l’on. Filini per essere intervenuti nel tentativo di fermare questa spirale di violenza”, aggiunge Todde in una nota.