Ilfattoquotidiano.it - Giornata nazionale degli alberi, alla scoperta di Wangari, la madre degli alberi: un libro per insegnare ai bimbi gesti d’amore verso l’ambiente

Il 21 novembre è la, questa ricorrenza offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sull’importanza di rispettare gli, valorizzando il patrimonio arboreo e boschivo. Nel 1872, il Governatore dello Stato del Nebraska decise di dedicare un giorno all’annopiantagione di, chiamato The Arbor Day. In Europa si diffuse negli anni successivi ed in Italia la prima “Festa” fu celebrata nel 1898.In questo giorno particolare si vuole porre l’attenzione su come i piccolipossono garantire un progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un paese. Laè un’occasione per coinvolgere soprattutto i bambini, attrail gioco e le letture, facendo nascere in loro un senso di responsabilità e amore per la natura, costruendo così una coscienza ecologica, ponendointerrogativi: Perchè amiamo gli? Perchè la loro funzione è benefica? Perchè occorre piantare gli? Che funzione hanno? Come fanno glia purificare l’aria?Una grande Donna che ha lottato per questa tematica importante, come l’ecologia, in una terra tanto difficile, come l’Africa èMaathai, detta la