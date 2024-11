Ilfattoquotidiano.it - Fondazione Di Vittorio: “Tra 1991 e 2023 salari reali calati di 1000 euro. Negli ultimi quattro anni l’inflazione ne he fatti perdere oltre 5mila”

C’è “una emergenzaale” e “bisogna porre con forza la questione”. Per questo l’aumento deie il rinnovo dei contratti per un nuovo modello economico e sociale “sono punti centrali” dello sciopero del 29 novembre. Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ricordando che “ci sono quasi 6 milioni di lavoratori nel nostro Paese che non superano 11milal’anno” . Sul rinnovo deipubblici, secondo Landini, serve un referendum tra i lavoratori, perché il governo propone aumenti “del 6% quandoè del 17% il che vuol dire in realtà programmare la riduzione del potere d’acquisto”, proposta che Cgil e Uil respingono al mittente. Per l’occasione laDiha poi anticipato i risultati di una relazione sull’andamento deitrent’