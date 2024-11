Panorama.it - Elezioni Figc, il giorno della verità è il 3 febbraio 2025

Ilalla Federcalcio sarà il prossimo lunedì 3. E' la data fissata dal Consiglio federale per le, risultato di un autunno di polemiche, contrasti e veleni che ha partorito il nuovo Statuto e generato, su impulso dell'emendamento Mulé, nuovi pesi elettorali e di governance nel palazzo del calcio italiano. Si vota a inizio, quindi gli schieramenti in campo hanno un paio di mesi per fare sintesi e presentare i propri uomini a partire dalla ricandidatura di Gabriele Gravina. La riserva annunciata nel mezzo dell'estate non è ancora stata sciolta, ma col passare delle settimane le possibilità che l'attuale numero uno si ripresenti sono cresciute.L'ultimo atto formale prima dell'indizione delleper il 3è stato il via liberaGiunta del CONI alle nuove regole che la Federcalcio si è data, non senza fatica.