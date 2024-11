Universalmovies.it - Dream Productions | Il trailer della serie animata spin-off di Inside Out

Disney ha presentato ieri ilufficiale di: Dal mondo diOut, lain arrivo su Disney+ nel prossimo mese di dicembre.Sull’onda dell’incredibile successo ottenuto daOut 2, divenuto nel corso di quest’anno il film animato con il più alto incasso di sempre al Box Office, Disney Animation si appresta ad approfondire – con– i misteri legati alla “fabbrica dei sogni”, già in parte introdotta nel primo iconico film “Out“. Come oramai chiaro dagli ultimi aggiornamenti ufficiali, la-off si andrà a collocare cronologicamente tra gli eventi del primo film e quelli del suo sequel.La messa in onda dei quattro episodiapproderanno su Disney+ a partire dall’11 dicembre 2024.: Dal mondo diOut IlNote di ProduzioneLa nuovatargata Pixar Animation Studios: dal mondo diOut torna nella mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget.