Anteprima24.it - Denuncia marito violento e fa scoprire giro d’usura, un arresto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUna donna hato le violenze subite dalfacendo così, a Torre del Greco, un usuraio seriale: in manette è finito un uomo residente a Torre Annunziata (del quale non sono state fornite le generalità). A suo carico vengono contestati complessivamente diciotto capi di imputazione: quindici per reati di usura, due per estorsione e uno relativo alle armi. Ad eseguire l’in flagrante i carabinieri della stazione di Boscoreale, che hanno sorpreso l’uomo mentre insieme al nipote, nei pressi dell’abitazione di una delle sue vittime, riscuoteva 300 euro a titolo di interessi relativi ad un prestito. Secondo quanto si apprende dalla procura di Torre Annunziata, tutto è partito dalladi una donna vittima di maltrattamenti che, sentita dai militari dell’Arma, ha raccontato che il compagno se la prendeva con lei perché esasperato dai pressanti debiti contratti con usurai.