Crosetto: "Sentenza Cpi sbagliata, ma dovremmo applicarla e arrestare Netanyahu?

«Credo che la decisione della Corte penale internazionale sia errata», afferma il ministro della Difesa, Guido, durante la trasmissione Porta a Porta in onda stasera su Raiuno. Tuttavia, se Benyamine Yoav Gallant dovessero recarsi in Italia, «saremmo costretti ad arrestarli perché rispettiamo il diritto internazionale».sottolinea che laha equiparato la figura del presidente israeliano e quella del ministro della Difesa a chi ha orchestrato e condotto l’attentato che ha provocato uccisioni e rapimenti in Israele, evento che ha dato inizio al conflitto. «Le due situazioni sono completamente distinte», insiste.Leggi anche: Trump perde un pezzo: Gaetz si ritira dalla corsa a ministro della GiustiziaInoltre, il ministro evidenzia che l’Italia ha già sospeso «da tempo ogni forma di fornitura di armi a Israele».