Costruire i parchi del futuro. Con piante amiche delle api

Una relazione da 111 pagine per la pianificazione, nei prossimi cinque anni, di 1.479.594 metri quadrati di verde cittadino che lunedì arriverà al voto del consiglio comunale. È quella redatta dallo studio agronomo “Demetra“ per "Migliorare sensibilmente – si legge negli obiettivi – la gestione del verde urbano del territorio, adeguandosi alle nuove esigenze in termini di funzioni ecologiche, culturali ed ecosistemiche degli spazi non edificati". Il piano, oltre a una cartina aggiornatacondizioni deie dei giardini dal centro alle periferie, fornisce indirizzi per la valorizzazione del patrimonio arboreo, da raggiungere – suggeriscono i tecnici, gli agronomi Simone Carrara, Matteo Lazzareschi e Clara Cassano –, attraverso la "riqualificazione dei viali alberati di minore qualità"; e poi "il rinnovamentoalberature in termini non solo numerici (albero giusto al posto giusto)", per cui la scelta "non può avvenire solo su basi estetiche o limitando alle sole specie tradizionali, ma deve tener conto del potenziale “contributo“ ambientale", e infine "sensibilizzando la cittadinanza al valore degli alberi (ad esempio incentivando le iniziative per festa degli alberi, in programma il 21 novembre)".