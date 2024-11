Lapresse.it - Coppa Davis 2024 , Italia-Argentina 2-1: azzurri in semifinale

L’approda alle semifinali di. A Malaga la coppia azzurra formata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini ha superato in due set la coppiaGonzalez/Molteni 6-4 7-5 ottenendo il punto decisivo del 2-1 che consente ai titolari dell”insalatiera d’argento’ di affrontare l’Australia. L’di Filippo Volandri vince 2-1 contro l’di Guillermo Coria dopo che nel primo singolare Lorenzo Musetti era stato sconfitto da Francisco Cerundolo col punteggio di 6-4. 6-1 in un’ora e 32 minuti di gioco. A seguire il match vinto da Jannik Sinner su Sebastian Baez 6-2, 6-1. Decisivo è stato il doppio vinto in due set dalla coppia Sinner-Berrettini contro Gonzalez-Molteni