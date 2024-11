Lanazione.it - Cerri alla guida dell’Agis Liguria: "Subito un confronto con Bucci"

Lo spezzino Andreaè il nuovo presidente di Agis. Fondata il 7 dicembre del 1945, l’Associazione generale italiana dello spettacolo riunisce associazioni di categoria, federazioni e fondazioni, rappresentando gli imprenditori nei settori dell’esercizio cinematografico e delle attività, pubbliche e private, della prosa, della musica, della danza, dello spettacolo popolare, come il circo, lo spettacolo viaggiante e la musica popolare contemporanea. L’assemblea regionale, riunita ieri mattina nella sede di Genova, ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo triennio: eletti i nove consiglieri in rappresentanza delle diverse categorie. Per Anec (Cinema) Valter Vacchino, Alberto Passalacqua, Antonio Languasco, per Ancec (Cinema) Giancarlo Graud, Andrea(Antac teatro) Giunio Lavizzari (Fita teatro), Sara Damonte, Giovanni Di Stefano (Atit musica-teatri di tradizione).