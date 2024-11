Bergamonews.it - Barista in ospedale: “Picchiato da ragazzini. In zona spaccio e degrado”

Paladina. Sulla porta d’ingresso del bar è comparso un cartello: “Chiuso dal 17 novembre al 2 dicembre”. Ma non sono giorni di ferie. Al contrario, sono giorni di prognosi per il titolare del Bar Alex di Paladina, vittima di un’aggressione che ha scosso il piccolo paese dell’hinterland.I contorni di quanto successo sono da definire. Il titolare non ha alcuna voglia di parlarne. È scuro in volto e visibilmente claudicante nel fare le scale che portano alla sua abitazione. Semplicemente, conferma le voci che da qualche giorno si rincorrono in paese: verso l’orario di chiusura del bar, sarebbe stato avvicinato da un gruppo dicon i quali avrebbe avuto dei banali screzi. “Facevano dei dispetti”, si limita a commentare. A un certo punto volano calci e pugni. Uno di loro l’avrebbe anche colpito in testa con una bottiglia.