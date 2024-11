Fanpage.it - Appendino sulla Costituente: “M5s non è di Conte né di Grillo, alleanza con Pd? Prima ritroviamo identità”

Leggi su Fanpage.it

La deputata del Movimento 5 stelle Chiara, rispondendo alle domande di Fanpage.it, ha detto che ora il M5s non deve pensare all'con il Pd, ma a chiarire la sua identità. La questione non è lo scontro, ha detto, ma ritrovare il rapporto con gli elettori. Un primo passo in questa direzione è la sua proposta in manovra per alzare lo stipendio a chi è in cassa integrazione.