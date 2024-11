Ilrestodelcarlino.it - Angeli della montagna. Il Soccorso alpino compie settant’anni: "Ci servono giovani"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione del 70esimo anniversario del corpo nazionalee speleologico - servizio regionale marche, Ascoli Piceno ospiterà una fine settimana di celebrazioni per valorizzare l’impegno ei valori di questa storica organizzazione. L’evento, presentato in conferenza stampa, inizierà sabato presso il Chiostro di San Francesco con un villaggio espositivo, comprendente una parete di arrampicata aperta al pubblico e una mostra fotografica. Seguirà un convegno al Teatro dei Filarmonici intitolato ’70 anni diin ambiente impervio: un’evoluzione continua’. Dimostrazioni pratiche in centro storico e in Piazza del Popolo permetteranno di avvicinare il pubblico al lavoro quotidiano dei soccorritori. La domenica sarà caratterizzata da momenti simbolici, tra cui la spettacolare calata dei soccorritori dal Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo.