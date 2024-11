Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, ecco i soldi. Settecento milioni con il credito d’imposta. Altri rimborsi lampo

Due importanti novità per coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni del 2023 o da quella del settembre 2024. Si apre infatti la possibilità di accedere ald’importa per le famiglie e le imprese che hanno subito danni a causa della doppiadel maggio dell’anno scorso. Lo annuncia il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, che ha emanato l’ordinanza ad hoc: "Ildi imposta, misura introdotta nell’ultima finanziaria – spiega la struttura commissariale – consente di ottenere dallo Stato l’intero ammontare delle risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi di ricostruzione privata. Senza alcun onere a carico dei richiedenti, e con il solo obbligo di presentare la documentazione per ciascuno stato di avanzamento dei lavori.