Anteprima24.it - A Scampia scoperto deposito rifiuti, oltre 40 elettrodomestici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’illecito abbandono e gestione illecita dei, personale Polizia Locale Unità Operativa, in via Anna Maria Ortese, haunillecito di Raee (di apparecchiature elettriche ed elettroniche) dove erano stati illecitamente stoccati 43 grandicome lavatrici, caldaie, televisori, forni. Sul posto è stato sorpreso un 39 napoletano intento ad asportare varie parti elettriche e ferrose. La Polizia Locale ha provveduto al sequestro penale dell’area, di proprietà comunale, ove erano stati stoccati ie a deferire all’autorità giudiziaria il trentanovenne per i reati di gestione illecita die invasione di suolo pubblico. Nel corso della stessa operazione sono stati sanzionati con una multa da 51,64 euro due soggetti che conferivanodomestici fuori orario ed in contenitori non idonei.