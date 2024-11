Ilrestodelcarlino.it - Violenza contro le donne, Red Friday a Savignano

I commercianti ditornano a unirsi per un messaggio e un gesto concretolasulle. Da lunedì 25 a sabato 30 novembre, in concomitanza con la settimana del Blacke nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione dellaledel 25 novembre, l’associazione Cocs e i commercianti diripropongono il Red, per la prima volta anche con l’associazione Made in San Mauro Pascoli, che riunisce le attività commerciali e artigianali di San Mauro Pascoli. Il progetto impegna circa 50 bar, ristoranti, esercizi e attività commerciali e artigianali, a destinare in beneficenza una parte del ricavato realizzato nella settimana dal 25 al 30 novembre 2024. Il raccolto della settimana del Redsarà devoluto allo sportello antiAlba dell’Unione Rubicone e Mare, e all’associazione Voce Amaranto, volte a promuovere il tema delle pari opportunità, a prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di discriminazione sociale e disulle