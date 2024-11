Thesocialpost.it - Via Poma, Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, contro l’archiviazione: “Non avete indagato su 16 persone”

non molla. Dopo 34 anni, il delitto di viacontinua a tormentare la famiglia di. Martedì 19 novembre, nell’aula 9 della palazzina A, è stata presentata una nuova mossa per riaprire l’inchiesta. Un elenco di 16che all’epoca entrarono in contatto conpotrebbe riaccendere la speranza di fare chiarezza su uno dei casi più oscuri d’Italia.Leggi anche: Delitto di Via, il documento che mette nei guai la collega diL’avvocato Federica Mondani, che assiste la famiglia, ha avanzato una proposta di carattere scientifico alla gip Giulia Arcieri. «Bisogna procedere con una mappatura cromosomica su tutti coloro che potrebbero aver avuto legami con la vittima», ha dichiarato.La lista dei sospetti e l’appello dellaha consegnato un elenco dettagliato di nomi e cognomi.