Valditara si difende | Mai detto che i femminicidi sono colpa degli immigrati

Dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, in cui aveva sostenuto che «l’incremento di fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza discendenti da un’immigrazione illegale», il ministroha voluto chiarire la sua posizione al Salone dello Studente di Campus a Roma. «Non ho maiche ilo è. Houna cosa diversa, che nel nostro Paese è in atto un fenomeno di aumento delle violenze sessuali a cui contribuiscono anche la marginalità e la devianza conseguenti a una immigrazione irregolare. Non hoche è l’immigrato che è causa di questo, hola marginalità e la devianza». E ancora: «I datipurtroppo inequivocabili e mi dispiace che qualcuno li abbia alterati o non li abbia conosciuti».