Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 20/11/24

Ma cosa abbiamo visto, regà? COSA STRACAZ*O ABBIAMO VISTO? Ma aiuto! Ma polizia!Cioè io alle 14.45 stavo ancora in piena fase digestiva, avevo finito da poco di pranzare e mi ero appallottolata sul divano insieme al gatto pronta a pupparmi l’ennesimadibagnata dalle lacrime di Sabrina che ancora non è uscita dalla crush adolescenziale per quel tizio con “le fan” quando mi si sono bloccati i Sofficini Findus a metà esofago.Quando ho udito quei sensualissimi “uuuuuuuh! aaaaaaah!” e mi sono accorta che non era l’Annalaisa della Gialappa’s Band quella che ansimava con fare provocante nel teleschermo ho seriamente risto d’aver bisogno della manovra di Heimlich.Ma mandare certe scene in orario di cartoni animati è legale??? Ma un “warning” gigante, un “parental advisory explicit content” lampeggiante che ci avvertisse in tempo utile per un fugone non ce lo meritavamo, dopo anni di onorata (e bistrattata) carriera di telespettatori mariani?Perché quando Maria De Filippi ci ha raccontato che la tizia della redazione che aveva visto l’esterna tra Gemma Galgani e Fabio le aveva confessato che “io mi vergognerei un po’!” non ha reso sufficientemente l’idea di quella DEVASTANTE combo di cringecontoterzi + imbarazzopercontoproprio a cui abbiamo assistito, eh.