Quotidiano.net - "Un mondo basato solo sulle rinnovabili?. La sfida è necessaria"

"La transizione energetica è fondamentale per la lotta al cambiamento climatico". Lo afferma Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, autrice e conduttrice di programmi televisivi. "È necessario rinunciare ai combustibili fossili molto rapidamente se vogliamo soddisfare gli accordi di Parigi e azzerare le emissioni entro il 2050. Inoltre – prosegue – l’amministrazione Trump sembra meno propensa di quella di Biden a muoversi in questa direzione, però Musk si è sempre pronunciato a favore della transizione e potrebbe avere una certa influenza". Come fare? "Passando a altre forme di energia, consideriamo che la richiesta energetica aumenterà anche a causa dell’Intelligenza Artificiale. L’idea più immediata è rivolgersi sempre più alle, in particolare al solare. Le altre alternative sono il nucleare e la fusione, la quale però sembra non essere una soluzione tangibile prima del 2050".