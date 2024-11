Quotidiano.net - Un futuro sostenibile. L’impegno di Estra

di Marina Santin Forte di un’expertise decennaleè uno dei primi dieci gruppi industriali per vendita di gas e luce, distribuzione di gas e gpl, efficientamento energetico e rinnovabili, connettività in rete e attività nel ciclo ambientale. Con lo sguardo al domani,, da sempre, si impegna per unpiù, tanto che, quest’anno, nella Classifica Statista-Pianeta 2030 delle aziende più attente al clima in Italia, si è classificata al 19° posto nelle attività del settore energia tra oltre 600 imprese analizzate. A ribadirne, i numerosi progetti di cui è protagonista. La sua principale società dell’Area Distribuzione Gas, Centria, ha un ruolo fondamentale per l’economia di realizzazione degli impianti di generazione di biometano. Supporta i produttori nella definizione, realizzazione e attivazione dell’impianto di connessione e garantisce la sicurezza e la qualità del gas immesso.